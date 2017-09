Confira a semana de Novo mundo (4 a 9/9)

Segunda-feira



Anna acredita que Thomas seja o responsável pelo atentado contra Leopoldina. Greta insinua a Hilda que Diara é responsável pela piora do estado de saúde de Wolfgang. Após a confusão na taberna, Egídio detém Hugo, Licurgo, Germana, Elvira e Quinzinho. Matias, Libério e Cecília libertam as pessoas escravizadas por Sebastião. Joaquim resgata Quinzinho e repreende Elvira. Matias e Luana se interessam um pelo outro. Hugo propõe sociedade a Licurgo, Germana e Elvira na taberna. Francisco vai ao encontro de Dom Pedro, que pergunta por Domitila. Dom Pedro não resiste ao amor por Domitila. Piatã tem uma visão da aldeia onde vivia sua mãe. Sebastião ameaça Cecília, Libério, Amália e Peter. Leopoldina afirma a Bonifácio que é hora de declarar a independência do Brasil.



Terça-feira



O capítulo não será exibido.



Quarta-feira



Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joaquim analisam a relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Thomas e Sebastião torcem pelo retorno de Dom Pedro e Leopoldina a Portugal. Tibiriçá aconselha Piatã a visitar novamente a aldeia em que esteve. Dom Pedro declara seu amor por Domitila, e Chalaça fica incomodado. Hugo e Elvira se beijam. Dom Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo. Schultz decide não dar o chá preparado por Greta para Wolfgang e percebe a melhora do patrão. Elvira e Quinzinho conseguem atrair clientes para a taberna. Patrício alerta Thomas sobre a reunião com os ministros convocada por Leopoldina. Após uma votação, Leopoldina declara aprovada a separação do Brasil de Portugal.



Quinta-feira



Leopoldina escreve uma carta a Dom Pedro, e Joaquim decide entregá-la ao príncipe. Lurdes e Dalva desconfiam da relação entre Nívea e Patrício e pressionam o colega. Thomas e Rufino partem para São Paulo. Amália e Peter discutem sobre política. Greta planeja seu casamento com Ferdinando. Piatã identifica, em uma de suas visões, um desenho de Anna na antiga aldeia de sua mãe. Thomas e Joaquim se enfrentam na estrada. Sebastião insinua que a vida de Dom Pedro está em perigo e Libério se alarma. Joaquim encontra a comitiva de Dom Pedro e lhe entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro proclama a Independência do Brasil.



Sexta-feira



Todos comemoram a Independência do Brasil. Dom Pedro e Leopoldina são proclamados imperadores do país. Chalaça revela a Anna que Pedro esteve com Domitila. Licurgo e Germana oferecem um bolo em homenagem a Leopoldina. Por ordem de Dom Pedro, Felício é transferido, e Domitila comemora. Hugo e Licurgo se aproximam. Piatã acredita que seu pai esteja na aldeia visitada por ele. A saúde de Wolfgang melhora e Greta questiona Schultz. Todos se preparam para a festa da Independência. Pedro agradece e se declara para Leopoldina. Greta ataca Schultz.



Sábado



Greta tenta disfarçar a morte de Schultz e volta a envenenar Wolfgang. Peter comenta com Diara que o estado de Wolfgang não apresenta sintomas de doença. Thomas detém Anna e Nívea. Matias desconfia das atitudes de Sebastião e alerta Libério e Cecília. Piatã, Jacira e Olinto chegam para resgatar Anna e enfrentam Thomas. Hugo insiste para que Elvira revele a Joaquim que eles nunca foram casados. Benedita e Francisco apoiam Domitila em sua luta por Pedro. Thomas consegue fugir novamente. Wolfgang piora, e Diara estranha. Greta finge desespero sobre a morte de Schultz. Fred garante a Liu que não desistirá do ouro do galeão. Piatã conta para Anna sobre suas visões e ela afirma que sabe onde encontrar seu pai.