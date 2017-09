Confira a semana de Pega pega (4 a 9/9)

Segunda-feira



Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a versão do roubo contada por Júlio. Eric pede a Ingrid que não ligue mais para sua empresa e avisa que fará o depósito que ela pediu. Malagueta sente que Eric está desconfiado. Prazeres convida Timóteo para jantar em sua casa. Cristóvão conta a Bebeth que Dom é seu filho. Mônica pede a Cíntia para não revelar a ninguém seu histórico com Evandro. Timóteo diz para Elza que alugará a casa da vila. Lígia se inclui no convite que Sabine faz à família de Dom para jantar. Luiza conta a Douglas que marcou um encontro com um vizinho de Eric e Mirella e teme o que pode vir a descobrir. Tânia conta a Sabine que Dom convencerá Cristóvão a ir ao jantar. Wanderley visita Agnaldo na delegacia. Eric procura Sandra Helena.



Terça-feira



Eric questiona Sandra Helena sobre as amizades de Agnaldo. Agnaldo se surpreende ao saber que Eric está pagando o advogado de Wanderley. Sabine conta a Tânia sobre o seu plano de envergonhar a família biológica de Dom no jantar. Lígia reconhece Rúbia. Sandra Helena fala de Malagueta para Eric, que decide investigá-lo. Júlio é frio ao falar de Arlete. Timóteo coloca um sonífero no licor de Prazeres. Borges discute com Isabel. Canivete e Timóteo vasculham a casa de Júlio. Borges vê Canivete pulando o muro da vila, mas não identifica seu rosto. Arlete e Júlio encontram Prazeres e Timóteo amarrados. Luiza avisa a Douglas que se encontrará com Hermes no restaurante do hotel. Nelito informa a Sandra Helena que Agnaldo vai para um presídio. Júlio procura Antônia, e Domênico se enfurece. Luiza questiona Hermes sobre o relacionamento de Eric com Mirella. Eric pergunta a Malagueta sobre seu envolvimento com Júlio e Agnaldo. Todos se surpreendem com o novo visual de Maria Pia.



Quarta-feira



Lígia e Athaíde estranham o comportamento de Maria Pia. Malagueta se incomoda na presença de Eric. Hermes conta para Luiza que Eric e Mirella começaram a brigar depois que Bebeth nasceu e que Sabine esteve presente em uma das brigas do casal. Antônia exige que Domênico participe de sua conversa com Júlio. Lígia gosta da iniciativa de Maria Pia com relação a Eric. Malagueta fica eufórico com a notícia da volta de Maria Pia. Sandra Helena procura o advogado de Eric. Arlete liga para Athaíde. Expedito sugere que Antônia dê uma chance para Domênico. Douglas aconselha Luiza a não falar com Sabine sobre Eric. Eric pede que Maria Pia fique atenta a Malagueta. Sandra Helena visita Agnaldo na cadeia. Luiza esfria a relação com Eric. Maria Pia confidencia a Malagueta que mudou sua tática para conquistar Eric. Sabine convida um casal de diplomatas para o jantar com a família biológica de Dom, que se irrita com a atitude da mãe.



Quinta-feira



Sabine ignora Madalena e Cristóvão, e Dom ironiza sua atitude. Luiza é rude com Maria Pia. Antônia decide investigar Sandra Helena. Dom recrimina Sabine. Eric e Malagueta admiram Maria Pia dançando. Lígia vai ao Klub Strass à procura de Rúbia. Arlete procura Athaíde. Pedrinho fala com Athaíde sobre o inquérito contra Eric a respeito da morte de Mirella. Lígia vai ao camarim de Rúbia. Luiza decide contar sobre sua investigação para Eric. Tânia faz Madalena se sentir culpada por seu comportamento durante o jantar. Cristóvão não tolera a implicância de Sabine. Antônia desabafa com Arlete. Eric gosta da atitude de Maria Pia. Antônia reage intrigada ao ouvir de Arlete o nome de Timóteo. Luiza conta para Eric sobre sua conversa com Hermes. Maria Pia se insinua para Malagueta, que está com raiva por ter se apaixonado por ela. Júlio e Antônia se beijam.



Sexta-feira



Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric se incomoda com as perguntas feitas por Luiza. Antônia chora pensando em Júlio e toma uma decisão. Eric afirma a Luiza que não fez nada contra Mirella. Madalena conta para Maria Pia que Dom é seu filho. Bebeth conversa com Borges sobre Flor. Pedrinho vai à casa de Nelito e os dois estranham o comportamento de Antônia. Arlete se penaliza com o sofrimento de Júlio. Antônia confirma suas suspeitas sobre Timóteo. Pedrinho pede para Nelito voltar a ser seu mordomo. Sandra Helena sonha com Marieta. Agnaldo chega ao presídio e é intimidado por bandidos. Eric se reúne com os funcionários do hotel. Arlete descobre que Madalena comprou o seu chapéu. Maria Pia decide sair com o chapéu de Madalena.



Sábado



Madalena combina de ir com Arlete em seu trabalho buscar o chapéu. Sandra Helena se aconselha com Nelito. Athaíde descobre que Arlete quer reaver o chapéu e fica pensativo. Nelito volta a trabalhar para Pedrinho. Eric conversa com Cíntia. Júlio fala com seu advogado. Sandra Helena faz uma promessa envolvendo os dólares e visita Agnaldo. Malagueta leva o chapéu de Maria Pia para casa e Mônica pega o acessório emprestado. Tânia manipula Cristóvão com mentiras sobre Dom. Dom exige que Sabine se desculpe com seus pais biológicos. Maria Pia se irrita por não encontrar o chapéu de Madalena, e Malagueta deduz que Mônica o levou. Luiza conta para Antônia que falou com Eric sobre a investigação e afirma que acredita no marido. Isabel descobre que está sendo procurada e fica tensa. Antônia convida Domênico para sair. Eric vê Mônica nos corredores do hotel.