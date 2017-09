Confira a semana de A força do querer (4 a 9/9)

Segunda-feira



Zeca tenta explicar por que beijou Ritinha, mas Jeiza o interrompe e afirma a Cândida que não quer mais saber do rapaz. Abel cobra satisfações de Edinalva sobre o comportamento de Ritinha, e Nazaré repreende Zeca. Caio e Simone tentam convencer Silvana a retomar o tratamento para sua compulsão. Aurora comenta com Bibi que Elvira quer conhecer Rubinho. Joyce flagra Mira com Irene. Comandados por Rubinho, os traficantes resgatam Sabiá da prisão. Eurico não aceita a transição de Ivana. Jeiza e Caio se encontram por acaso e se aproximam. Silvana garante a Eurico que não foi ele quem assinou os cheques do talão de Dantas. Cibele guarda o exame de DNA de Ruyzinho, que foi devolvido por Ruy. Caio e Jeiza se beijam.



Terça-feira



Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio. Jeiza confessa a Cândida que gostou de ter beijado Caio. Caio questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta convencer Eurico de que a assinatura nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar com Caio, e Alan aconselha a pupila a ter calma. Rubinho pede que Bibi negocie um armamento com bandidos e Alessia alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana e Zu a conforta. Cândida comenta com Edinalva e Ritinha que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer um cartão de crédito para Elvira. Elvira pensa em pedir ajuda a Sabiá para encontrar Solange/Irene. Joyce decide cortar a mesada de Ivana. Simone sugere que Ivana adote o nome de Ivan. Ritinha conta para Zeca que Jeiza beijou outro homem. Bibi perde a negociação de armas com os bandidos.



Quarta-feira



Bibi se desespera com a possibilidade de represália de Sabiá. Zeca descobre que Jeiza está saindo com Caio e afirma que o relacionamento dos dois não tem mais volta. Ivana sofre discriminação ao procurar um emprego. Sabiá perdoa o mau negócio de Bibi. Ruy repreende Cibele por tentar ajudar Ivana. Alertada por Biga sobre a rejeição da família a Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar, e Simone agradece a mãe. Ritinha implora que Jeiza não conte a Caio que é bígama. Jeiza provoca Zeca. A polícia procura por Bibi, que pede asilo na casa de Silvana.



Quinta-feira



Silvana esconde Bibi em sua casa, com a ajuda de Dita. Aurora enfrenta os policiais e se desespera com as atitudes de Bibi. Silvana acolhe Ivana e promete conversar com Joyce e Eugênio. Edinalva sente ciúmes de Abel com Mere. Bibi ouve que Caio visitará Eurico e Silvana tenta despistar o marido. Alessia desconfia do comportamento de Rubinho. Nonato vê Bibi escondida, mas não conta para Eurico. Zeca e Jeiza trocam ofensas. Dantas conclui o envolvimento entre Irene e Mira e confisca o celular da secretária. Zu dá para Ivana o dinheiro que Eugênio pediu que lhe entregasse. Heleninha reclama com Garcia sobre sua posição na empresa da família. Aurora estranha a falta de luz repentina em sua casa. Bibi descobre que Caio está namorando Jeiza.



Sexta-feira



Bibi se revolta contra Jeiza e liga para Rubinho. Yuri comenta com Heleninha que uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de Aurora. Irene provoca Joyce, e Ruy se irrita. Dantas atende a uma ligação de Irene no celular de Mira e confirma que as duas estão mancomunadas. Rubinho arma para levar Bibi de volta para a comunidade. Abel lamenta o fim do noivado de Zeca e Jeiza. Orientada por Irene, Mira confessa a Dantas a amizade das duas. Bibi agride Carine por causa de Rubinho, e Sabiá se preocupa. Ruy confronta Irene. Jeiza se incomoda ao ver Zeca beijando uma mulher.



Sábado



Zeca apresenta Carla a Nazaré. Caio desconfia quando Aurora conta que Bibi sabe de seu namoro com Jeiza. Bibi afirma a Kikito e Sabiá que vigiará Carine. Eugênio despede Mira, que se muda para a casa de Irene. Irene afirma a Mira que afastará Garcia e Elvira de seu caminho. Ritinha insinua a Zeca que Ruyzinho poderia ser seu filho. Dita se surpreende ao saber que Bibi já foi noiva de Caio. Joyce não aceita ouvir Silvana sobre Ivana. Ruy defende Ivana, que se emociona com o irmão. Eurico insiste para que Junqueira convença Heleninha a abrir mão de seus direitos na empresa. Caio alerta Jeiza para cuidar de sua segurança. Elvira e Garcia cuidam de Dedé na casa de Aurora. Cândida sonda Aurora sobre sua relação com Caio. A luz na casa de Aurora se apaga novamente.