Crackle no Net Now...

Leandro Miranda em 2 Set 2017 - 13:43



anos | Nov 2004 | Mensagens: 290 | Porto Alegre - RS

Gente, aqui em Porto Alegre o Crackle (serviço OTT da Sony) apareceu no Now, em "programas de TV", como se fosse um canal ou o Claro Vídeo, por exemplo, ao preço de 14 reais. Estranhamente a principal série do serviço, Preacher , não consta no menu.... alguém sabe algo mais?











Ricardo em 2 Set 2017 - 13:51 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5725 | Monterrey - México

Leandro Miranda , estou buscando informações.

















