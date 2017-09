Confira a semana de Os dias eram assim (4 a 9/9)

Segunda-feira



Gustavo fala com Rimena, depois de sua conversa com Renato. Vitor não deixa Hugo se afastar de Kiki. Alice procura Vitor. Serginho garante a Cátia e Natália que descobrirá o esconderijo de Amaral, e Josias teme pela segurança da família. Ive ajuda o delegado a esconder o material que estava no quarto secreto. Rimena discute com Renato e confessa estar confusa com seus sentimentos por Gustavo. Nanda conta para Ben sobre sua doença e fica desolada ao ser expulsa do estúdio de tatuagem. Amaral mostra uma de suas fitas para Vitor, que fica furioso. Ernesto e Vera se amam. Caíque se irrita com Toni por ser preconceituoso com Nanda. Monique e Maria dançam juntas e Toni fica nervoso. Cora instrui Vitor a agir contra Alice.



Terça-feira



Monique avisa a Toni que recebeu uma proposta para trabalhar e morar fora do Brasil. Gustavo pede para Rimena ir à semifinal do festival e Laura tenta convencer a filha. Vitor fica nervoso com um telefonema de Gabriela. Renato conversa com Vera sobre Lucas. Kiki e Caíque levam Nanda ao hospital. Toni pede para Rudá consolar Esperança por causa de Monique. Caíque se preocupa com Nanda. Ernesto tem notícias sobre sua filha e Vera o conforta. Renato vai ao festival assistir à apresentação de Gustavo. Rimena chega no fim do concurso, mas vai embora ao ver Gustavo e Renato abraçados. Laura critica a filha por querer voltar para o Chile. Renato, Vera e Ernesto brindam à conquista de Gustavo no festival.



Quinta-feira



Vitor leva os filhos para a casa de Cora e deixa as crianças assustadas. Gustavo é convidado para dar uma entrevista. Vera acompanha Ernesto na liberação dos restos mortais de sua filha. Gustavo leva a jornalista para entrevistá-lo no ambulatório e Rimena o admira. Serginho afirma a Natália que encontrará as fitas de Amaral. Caíque faz uma tatuagem idêntica à de Nanda e ela se emociona. Vitor proíbe Lucas e Gabriela de falar com Alice. Renato revela para Valentim que é irmão de Lucas, e o menino pede para Rimena para não sair do Brasil. Hugo conta para Kiki sobre os documentos que Vitor tem, assinados por ela e suas filhas. Natália, Cátia, Josias, Vera, Gustavo, Renato e Alice vão à cerimônia das cinzas da filha de Ernesto. Amaral revela a Eunice que levou suas fitas para o sítio.



Sexta-feira



Serginho ouve a conversa entre Amaral e Eunice e conta para Cátia e Natália. Gustavo afirma a Cátia que será uma nova pessoa após o nascimento de seu filho. Rimena conversa com Laura. Cora tenta convencer Vitor a ir para Miami com os filhos. Renato tenta confortar Domingos. Ernesto elogia as atitudes de Alice. Nanda sente-se mal e Caíque pede o apoio de Toni. Leon e Rudá são hostilizados na rua. Serginho consegue as chaves do sítio do pai. Rimena leva Gustavo para ver seu exame de ultrassonografia. Renato observa Lucas entrar no colégio. Gustavo e Rimena conversam e ela toma uma decisão.