CANAL UNIVERSAL É A NOVA CASA DE LUCIFER

walking200 em 2 Set 2017 - 19:52



anos | Nov 2016 | Mensagens: 63 | São Vicente - SP

Lucifer está de casa nova. A série estrelada por Tom Ellis está chegando ao Canal Universal. A 1ª temporada começará a ser exibida no dia 20 de setembro, quarta-feira, às 23h. Mas o primeiro episódio terá uma exibição especial no dia 18 de setembro, segunda-feira, logo após o final da 6ª temporada de Grimm.

Na série, Lucifer Morningstar (Ellis) abandona o inferno e resolve viver na Terra. Ele escolhe Los Angeles como novo endereço e abre uma das mais badaladas casas noturnas da cidade. Lucifer acaba testemunhando um crime e conhece a detetive da unidade de homicídios, Chloe Decker (Lauren German) – sim, a intérprete de Leslie Shay em Chicago Fire está de volta em nossa programação!

Link com a Informação:http://universal.globo.com/series/lucifer/materias/canal-universal-e-nova-casa-de-lucifer.htm#galeria_3391=0











Larry.Tate em 2 Set 2017 - 19:56



anos | Out 2007 | Mensagens: 2186 | São Paulo - SP



Ao ler o tópico não sei por que pensei na igreja universal. Nossa !!!Ao ler o tópico não sei por que pensei na igreja universal.





mauro_directv em 2 Set 2017 - 20:05



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2530 | Foz do Iguaçu - PR

Larry.Tate escreveu

Lá é a atual casa de Lúcifer.

















