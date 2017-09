Você está lendo um tópico

GfK encerra atividades no Brasil

Concorrente do Ibope o GfK encerrou as atividades no Brasil no dia 23 de agosto.



O instituto sofreu em sua chegada no Brasil, para a medição de audiência de TV, somente a Record TV, SBT, RedeTV! e Band pagavam pelo serviço, mas antes de inciar os trabalhos a Band optou por sair do grupo pelo valor alto divido



A TV Globo preferiu não aderir a concorrência e ficou apenas com o Kantar Ibope.



Procurado o GfK não quis se manifestar.





Foi mais uma tentativa das pseudo-concorrentes da RGT para conseguir números melhores de audiência, mas não foi dessa vez ...

















