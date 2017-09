Você está lendo um tópico

TV Gazeta estreia programa de beleza neste domingo (03)

Rafa! em 3 Set 2017 - 0:09



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2136 | São Paulo - SP

TV Gazeta estreia programa de beleza neste domingo (03)



A TV Gazeta contará com uma novidade em sua programação dominical. Amanhã (03), o canal estreará o seu novo programa, voltado para o público feminino, com informações sobre cabelo, maquiagem, unhas, odontologia, medicina e procedimentos estéticos.





O estilista Sylvio Rezende (Foto: Reprodução/Gazeta)





O programa, que será apresentado por Marisy Idalino, contará também com as dicas do hair stylist Sylvio Rezende. O último comandará um quadro fixo do programa, o Ajuda Sylvio, onde ele responderá dúvidas enviadas pelo público e fará demonstrações de resultados.



De acordo com o site da emissora, o programa receberá convidados das áreas de medicina estética, dermatologia, odontologia e procedimentos. Eles mostrarão avanços, novidades e esclarecerão dúvidas relacionadas com suas respectivas áreas de atuação.



