Saiba quem é quem no Game of Tucanos, a disputa do trono pelo PSDB

SEFREPE em 3 Set 2017 - 11:03



Catalão - GO



Michel Temrister

Aécio Nevister

João Dorya

E muitos outros.

Tem também; Além da Muralha - MBL/Zumbis de Gelo.



CRISPIM em 3 Set 2017 - 11:36



Itajaí - SC

Game of T u c a n o s para os Game of P e T r a l h a s , é a diversificação de candidatos e outro só tem um chefe (lula-lá ).











Abs. A diferença dopara os, é a diversificação de candidatos e outro só tem um chefe (lula-lá ).Abs.



Editado pela última vez por CRISPIM em 3 Set 2017 - 11:54. Editado 1 vez.

leco em 3 Set 2017 - 11:53



Curitibanos - SC

Muito curioso.Dizem que temos bandido de estimação etc e tal , mas quando o assunto são os bandidos azuis muita gente se sente queimado e em tudo volta o Tema PT.Isso é tucanismo enrustido.





CRISPIM em 3 Set 2017 - 12:00



Itajaí - SC

leco , escolho pessoas pra votar e o Lula era nossa salvação em 2002. Ele decepcionou o povo e deixou o troféu cair no esgoto.



Todos partidos estão contaminados pela bandidagem e temos que avaliar entre eles, melhores pessoas que façam administração pública, e não politicagem.



Esperamos que em 2018 desponte novos candidatos, porém, que governem para o povo e não para suas quadrilhas ou partidos.







Abs. , escolho pessoas pra votar e o Lula era nossa salvação em 2002. Ele decepcionou o povo e deixou o troféu cair no esgoto.Todos partidos estão contaminados pela bandidagem e temos que avaliar entre eles, melhores pessoas que façam administração pública, e não politicagem.Esperamos que em 2018 desponte novos candidatos, porém, que governem para o povo e não para suas quadrilhas ou partidos.Abs.

















