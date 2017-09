Anitta dá pisão em vereador preconceituoso nas redes sociais

A cantora Anitta foi vítima de um post declaradamente carregado de falta de respeito e preconceito nesta semana em uma rede social. Um vereador de uma cidade brasileira usou a internet para questionar se Anitta seria cantora ou garota de programa.



A artista foi direta e deu um pisão através de uma resposta que tem repercutido. Para responder a função ocupada, Anitta listou diversas atividades que realiza como " cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios, que não são da indústria pornográfica, mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo ". Aproveitou ainda para alfinetar afirmando que não processaria por calúnia, afinal " qualquer ser humano que entenda de justiça brasileira sabe que eu não sairia vitoriosa desta ".



Anitta retrucou ainda o questionamento realizado: " A que nossas crianças estão sendo submetidas? A uma triste falta de oportunidade e educação para quem não tem dinheiro. (...) Nossas crianças estão submetidas a terem que ralar e se esforçar 24h por dia para tentar ter algum tipo de instrução e oportunidade na vida que não seja o crime ou trabalhos informais como a prostituição, por exemplo. "



Confira abaixo o texto na íntegra com o "pisão" dado pela cantora:



" Se o senhor me contratou para um programa e tomou um bolo ou encontrou algum anúncio de programa meu em algum lugar e nao conseguiu me contratar sinto em informar que a culpa não foi minha. É porque realmente não trabalho nesta função. Sou cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios (que não são da indústria pornográfica) mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo. Dou emprego pra aproximadamente 50 famílias DIRETAMENTE. Sei como é importante e estratégico usar um nome de notoriedade na mídia para ganhar e espaço e assim começar a divulgar seu trabalho próximo ao ano eleitoral. Também não seria burra de processar por calúnia um vereador, rs, qualquer ser humano que entenda de justiça brasileira sabe que eu não sairia vitoriosa desta questão nem com macumba (aproveitando o trocadilho já que o senhor é evangélico rs). Mas aproveito a notoriedade que seu post tomou pra responder sua pergunta. A que nossas crianças estão sendo submetidas? A uma triste falta de oportunidade e educação pra quem não tem dinheiro. Uma aprovação automática que desestimula professores a alunos a formarem pessoas educadas neste país. Nossas crianças estão submetidas a terem que ralar e se esforçar 24h por dia pra TENTAR ter algum tipo de instrução e oportunidade na vida que não seja o crime ou trabalhos informais como a prostituição por exemplo. Isso bem a realidade da pessoa que eu fui anos atras quando mal tinha dinheiro pra pagar um ônibus pra sair do meu bairro. Uma pessoa que sempre morou no Rio de Janeiro e achava que a zona Sul era inalcançável, por exemplo. O que tento fazer com a porta que se abriu pra mim (que foi a do entretenimento) é mostrar aos demais que nasceram na mesma situação que eu que existe uma saída. Ok, você terá que batalhar 50 vezes mais que uma pessoa que tem recursos e oportunidades e ainda assim vai esbarrar com posts preconceituosos e desinformados como o seu? Sim. Mas com força, foco e determinação é possível chegar la. Uma criança não faz a menor ideia do que uma garota de programa está fazendo na calçada da praia de roupa curta. Para a criança é só mais um passante da rua. A maldade está nos adultos. Que ao invés de focarem no real problema e na raiz da questão estão ocupados atacando situações que incomodam o próprio interior. "