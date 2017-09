Afiliada do SBT estreia nova grade de programação nesta segunda

Nesta segunda-feira, dia 04 de setembro, o SBT RP , de Ribeirão Preto no interior de São Paulo, traz novidades na sua programação local. Estreia três novos produtos com produção própria na grade da emissora, o SBT RP Esportes , SBT RP Shopping e o SBT RP Verdade . Emissora aposta em conteúdo diferenciado, variedade e muita informação para Ribeirão Preto e região.



O SBT RP Esportes , com apresentação de André Massa, será exibido de segunda a sexta, às 13h, e aos sábados às 13h45. O novo programa abre espaço para o melhor do futebol e outros esportes, com os melhores lances, gols da rodada, tabela de classificação, quadros divertidos e as últimas notícias do brasil e do mundo. Além dos preparativos das equipes, treinadores e o mercado de compra e venda de atletas. Sob o comando de Nianara Bighetti, o SBT RP Shopping vai apresentar as principais vitrines em um novo espaço, totalmente dedicado ao varejo, de segunda a sexta, às 07h e 12h30, e aos sábados, às 07h e 13h15. O programa terá muita informação para o público que busca os melhores preços e produtos para as compras do dia a dia.



Já o SBT RP Verdade , apresentado por Silmara Moraes, vai mostrar os principais assuntos da região, além de prestação de serviços na área de segurança, saúde, educação, política e entretenimento. Com o objetivo de se aproximar cada vez mais da população, o jornalístico também contará com quadros variados e a participação de correspondentes espalhados por Ribeirão Preto e região. De segunda a sexta, às 11h45 e aos sábados, às 12h30.