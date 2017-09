Multishow faz transmissão ao vivo do Rock in Rio

Música e diversão dominam a grade de setembro do canal Multishow . A partir do dia 15, quem quiser acompanhar as atrações do Rock in Rio sem sair de casa, é só ficar ligado no canal.



Todos os dias, direto do Parque Olímpico da Barra, o Multishow faz sua cobertura ao vivo na TV, desde a abertura dos portões até o encerramento do último show. Apostando cada vez mais em ações multiplataforma, a segunda tela vem com novidades e inovações na produção de conteúdo através das redes oficiais do canal como YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, além de transmitir os shows na íntegra também no Multishow Play.



Este ano o evento conta com a novidade do palco Digital Stage , voltado para atrações que fazem sucesso na web. O canal “Música Multishow”, no Youtube (www.youtube.com/multishow), faz transmissão ao vivo com Bruna Louise e Marcão Gonçalves, a partir das 15h. O palco vai reunir nomes como Whindersson Nunes, Christian Figueiredo, Felipe Castanhari, Mr. Poladoful, Mauricio Meirelles, entre outros.



O Multishow transmite os shows do Palco Mundo , com apresentações de Lady Gaga, The Who, Maroon 5, Justin Timberlake, Aerosmith e Red Hot Chilli Peppers, e do Palco Sunset , que contará com Fernanda Abreu, Céu, Emicida, Jhonny Hooker, Nação Zumbi, Ney Matogrosso, Liniker e os Caramelows, Karol Conka, Sepultura e Alice Cooper. O Rock in Rio acontece de 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro. A transmissão no Multishow tem início às 15 horas.