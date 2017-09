Porchat celebra 1 ano na Record com superação

Olá, internautas



Fabio Porchat comemora um ano de Record . O apresentador superou o desafio de comandar o talk show diário. No decorrer desse período, centenas de entrevistados passaram pelo sofá. E o comediante não perdeu o pique.



Porchat conquistou uma identidade própria. Possui um estilo bem diferente de Danilo Gentili, do SBT, e Pedro Bial, da Globo. Além das entrevistas, o programa contempla outros quadros bem divertidos, como o "Tela à Vista". Outros humoristas dão o molho especial ao talk show. Arrancam boas risadas do telespectador. Há ainda a visita do apresentdor aos lares dos telespectadores. Em diferentes cidades. Sempre de madrugada. Isso demonstra o vigor e a vontade do comunicador.



Com uma ironia finíssima, Porchat dá suas cutucadas no turbulento momento político. E é exatamente nesse ponto que Porchat supera Gentili. Passa uma maior consciência sobre o que de fato acontece em nosso País. E apresenta uma visível liberdade editorial em uma emissora com o departamento jornalístico mais pró-Reformas e pró-Temer. Porchat não se intimida. Jamais devemos esquecer que o atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, já foi executivo de proeminência da Record.



Nesse período, Porchat superou o desafio de entrevistar diferentes convidados. Torna a entrevista interessante. O ápice da atração ocorreu na exibição ao vivo após as grandes finais do "Power Couple Brasil" e também do "Dancing Brasil".



A Record enfrenta sérios problemas na composição da grade horária, o que não beneficia o bom efeito cascata nos índices de audiência do talk show. Porém, é uma agradável opção no fim da noite da TV brasileira.



Parabéns, Porchat!



Fabio Maksymczuk