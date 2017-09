Mais Globosat estreia série inédita da Globo antes da TV aberta

A prática de lançar programas no Globo Play para depois exibi-los na Globo já é corrente. Mas a ordem das janelas de “Carcereiros” é novidade. Disponível no aplicativo desde junho, a série vai estrear no Mais Globosat nesta segunda (4), antes da Globo , que só planeja levá-la ao ar em 2018.



A série protagonizada por Rodrigo Lombardi é baseada no homônimo livro de Drauzio Varella e retrata o duro cotidiano de quem está encarcerado, mas não está preso. O livro “Carcereiros” , do médico Drauzio Varella, traz a visão não de perigosos presos ou de suas vítimas, mas sim daqueles que raramente são ouvidos, vistos pela sociedade e que, trabalhando desarmados, vivem sob constante risco: os agentes penitenciários.



Na trama de mesmo nome, o ator Rodrigo Lombardi vive Adriano, um batalhador e honesto profissional do complexo e caótico sistema penitenciário brasileiro que, sem descanso, convive com todas as peculiaridades e perigos da profissão. O protagonista mostra as relações e os perigos de uma cadeia, local onde não há rotina e onde qualquer minuto de silêncio pode ser uma prévia de uma rebelião, uma bomba prestes a estourar.



“Carcereiros” que tem roteiro de Marçal Aquino, Fernando Bonassi e Dennison Ramalho, com colaboração de Marcelo Starobinas, traz também depoimentos de agentes penitenciários da vida real. São 12 episódios de uma ficção, com muito drama e ação, e com uma grande parcela de realidade.



“Carcereiros” estreia dia 04 de setembro , às 21h30 no Mais Globosat.