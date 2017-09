Você está lendo um tópico

Versões em HD de canais do grupo Discovery estreiam na NET e Claro

robertoscalon em 4 Set 2017 - 13:01



anos | Fev 2004 | Mensagens: 8272 | Belo Horizonte - MG

A Discovery Networks anuncia o lançamento no Brasil dos canais Discovery Science HD e Discovery Civilization HD. Os canais estreiam em outubro no line-up da NET/ Claro e entrarão no pacote Top HD.



O Discovery Science HD convida os telespectadores a conhecer o incrível mundo da ciência, ao olhar para o futuro, e buscar respostas às questões que durante séculos têm fascinado a humanidade.



Já o Discovery Civilization HD apresenta eventos épicos que fizeram história e continuam a moldar o nosso mundo. Sua programação é composta por diversos gêneros que transportam os telespectadores para momentos únicos da história da humanidade, onde culturas, nações, religiões e os conflitos são protagonistas.











marcelocentroserra em 4 Set 2017 - 13:39



anos | Out 2004 | Mensagens: 240 | Sobradinho - RS

Muito bom! Ótimo. ...e serão os dois primeiros canais SD que sairão da grade da Claro para ficarem somente em HD. Ou vão agora libera-los para os receptores SDs?

















