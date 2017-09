Você está lendo um tópico

Atriz Rogéria morre aos 74 anos no Rio

mauro_directv em 5 Set 2017 - 0:06



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2533 | Foz do Iguaçu - PR

Rogéria foi internada no com infecção urinária, mas teve uma complicações e morreu nesta segunda-feira (4).



A atriz Rogéria, de 74 anos, morreu na noite desta segunda-feira (4) no Rio. Rogéria se internou no Hospital Unimed Barra, na Zona Oeste do Rio, com um caso de infecção urinária, mas teve uma complicação após uma crise convulsiva.

No último dia 25 de agosto, a atriz chegou a receber alta da Unidade de Tratamento Intensivo do hospital e foi levada para o quarto. Em julho, a atriz tinha sido internada por duas semanas em uma clínica em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Ela deu entrada na unidade no dia 13 por conta de uma infecção generalizada. O seu quadro havia piorado depois de uma crise convulsiva.





Larry.Tate em 5 Set 2017 - 0:32



anos | Out 2007 | Mensagens: 2191 | São Paulo - SP

Caramba !

Pensei que ela tivesse melhorado.



Meus sentimentos.

















