Futebol Americano - NFL 2017/2018

ESPN exibe oito jogos na 1ª semana da temporada regular da NFL



fonte: Portal Mídia Esporte



Canal esportivo da Disney começa transmissão exclusiva da liga de futebol americano no próximo final da semana.



Nesta segunda-feira (4), a ESPN divulgou o cronograma de transmissões da semana 1 da temporada regular da NFL. A cobertura, que começa no dia 4 de setembro, terá a transmissão de oito jogos entre os dias 7 e 11 de setembro.



Confira abaixo os jogos que a ESPN exibirá na primeira semana:



07/Set (qui) - 21:15 - New England Patriots x Kansas City Chiefs - ESPN

10/Set (dom) - 14:00 - Washington Redskins x Philadelphia Eagles - ESPN

10/Set (dom) - 14:00 - Tennessee Titans x Oakland Raiders - ESPN+

10/Set (dom) - 17:25 - Green Bay Packers x Seattle Seahawks - ESPN+

10/Set (dom)- 17:25 - San Francisco 49ers x Carolina Panthers - ESPN Extra

10/Set (dom) - 21:15 - Dallas Cowboys x New York Giants - ESPN

11/Set (seg) - 20:00 - Minnesota Vikings x New Orleans Saints - ESPN

11/Set (seg) - 23:15 - Denver Broncos x Los Angeles Chargers - ESPN







