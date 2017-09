Lifetime estreia a produção nacional "Desafio Brasil Fashion"

Após o sucesso da estreia da série vencedora do Emmy Project Runway - apresentada por Heidi Klum e Tim Gunn, e que estreia sua nova temporada em breve – o canal Lifetime reforça a importância da franquia de moda para o seu público e apresenta a nova série Desafio Brasil Fashion .



O canal exibe a primeira temporada, com dois episódios por semana, às quintas-feiras, a partir do dia 14 de setembro, às 22h50; e estreia a segunda, com exclusividade, em outubro, com uma grande novidade: a participação da estilista Lenny Niemeyer.



A produção nacional acompanha a jornada de nove estilistas iniciantes que recebem a chance de suas vidas. Eles terão o desafio de criar, cada um, três looks para uma coleção que será apresentada em um grande desfile em São Paulo. Para isso, trabalharão durante dois meses, orientados de perto por três grandes nomes da moda nacional: Alexandre Herchcovitch, Lino Villaventura e Ronaldo Fraga.



No episódio de estreia, Michel sai em busca de suas referências para realizar o croqui ideal de sua coleção. Ele precisa lutar contra o tempo para conseguir confeccionar todas as camadas de seus looks inspirados na arte barroca. Em cima da hora, o seu coach, Lino Villaventura, demanda mudanças radicais nas suas peças que podem atrasar todo o grande desfile. Enquanto isso, Amanda deve acatar as alterações conceituais que Ronaldo Fraga traz para sua coleção e precisa correr para compreender toda cultura ucraniana que irá inspirar o seu trabalho. Por último, André ainda se questiona se está seguindo o caminho certo na conceituação de suas peças.