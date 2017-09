Você está lendo um tópico

AXN transforma redes sociais em ambiente de investigação

AXN já está com inscrições abertas para selecionar quatro pessoas que irão formar uma equipe paralela para ajudar a desvendar um assassinato fictício no novo Missão AXN , uma parceria de sucesso entre o canal e a produtora Mood Hunter.



Com uma linguagem inovadora e transmídia, o projeto selecionará quatro candidatos que desejam realizar o sonho de participar de um drama investigativo - passando por todos os estágios, desde a decodificação de pistas até protagonizar uma produção exclusiva na caçada pelos suspeitos de um crime - por meio da página oficial do Missão AXN , que já conta com mais de 17 mil seguidores.



Quem quiser participar tem que estar preparado para entrar no meio da ação e dar o seu melhor para ajudar a identificar as pistas lançadas semanalmente nas redes sociais pelo detetive Lock, condutor dessa história, e descobrir quem foi o responsável pelo assassinato de sua sobrinha. Ele está recrutando uma equipe não oficial porque esse caso tão pessoal foi retirado de suas mãos. Como ele só confia em uma colega de trabalho – Zoe, uma geek cheia de estilo – Lock está formando um grupo que vai atuar paralelamente à polícia para desvendar esse mistério.



Para ajudar Lock e Zoe nessa busca cheia de reviravoltas, é só enviar por inbox para a página oficial do Missão AXN um vídeo de até um minuto convencendo o detetive Lock de que é uma pessoa confiável para fazer parte dessa equipe. Os requisitos para conquistar a vaga são poucos: basta ter mais de 18 anos, muita coragem, talento nato de investigador e intuição. As inscrições vão até às 23h59 do dia 24 de setembro.



