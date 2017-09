Quinta temporada de Elementary chega ao fim no Universal

O canal pago Universal exibe, no dia 14 de setembro, quinta-feira, a partir das 22h, o 23° e o 24º episódio que encerram a quinta temporada de Elementary .



Em “ Scrambled ”, a investigação de um assassinato coloca Holmes (Jonny Lee Miller) e Watson (Lucy Liu) na mira de uma das gangues mais mortais de New York City. Uma mulher misteriosa faz com que Holmes comece a agir erroneamente.



Já no último episódio da quinta temporada da série, “ Hurt Me, Hurt You ”, que será exibido às 23h, enquanto o departamento policial da cidade trabalha para conter a onda de violência entre as gangues, os dois investigam um assassinato que parece ter provocado o conflito e descobrem que uma pessoa familiar está por trás disso.