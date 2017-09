Record TV é a emissora líder em informação segundo estudo da Ancine

Em 2016, a Record TV foi a emissora com mais tempo dedicado à informação, segundo levantamento divulgado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). O Informe de Mercado de TV Aberta, realizado pela Superintendência de Análise de Mercado, revela que a emissora ocupou 36,4% de sua grade com notícias no ano passado, um aumento de 25% em relação a 2012, quando alcançou a 29%.



O espaço destinado ao tema foi também 10,7% maior do que o apresentado pela Globo (25,7%). A Band teve um porcentual de 30,9% de informação, enquanto o SBT registrou 20,8%. TV Brasil marcou 26,2%, TV Cultura 22,4%, Rede TV 9,6%, TV Gazeta 8,8% e CNT 8,2%.



O estudo detalha ainda que a Record TV ocupou 35,8% de sua programação com telejornais, gênero incluído na categoria informação, enquanto a Globo destinou 22,1% de sua grade a estes programas. A Band chegou a 25,6%. As demais emissoras dedicam menos de 20% aos telejornais: SBT (19%), TV Cultura (9,5%), TV Brasil (6,3%); Rede TV (7,3/%), TV Gazeta (5,1%) e CNT (5%).



Os dados compilados referem-se majoritariamente a conteúdos programados para serem veiculados em São Paulo.