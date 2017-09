PF prende 80 pessoas em operação contra tráfico internacional de drogas

Você está lendo um tópico

04/09/2017 07h30 Atualizado 04/09/2017 14h25





Chefe do esquema no Porto de Santos foi preso. Ao todo, há 190 mandados de busca e apreensão e 127 de prisão em SP, MG, SC, PR, RS e DF.













A Polícia Federal prendeu 80 pessoas em uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas nesta segunda-feira (4). Entre elas, está o chefe do esquema que ocorria, principalmente, no Porto de Santos (SP). A ação é feita em cinco estados e no Distrito Federal, e investiga um grupo que usava a cidade de São Paulo como entreposto e o porto de Santos como principal local de saída da droga.



Das oitenta prisões, 77 são preventivas e 3 temporárias. Os presos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) Pinheiros.



Segundo a PF, o grupo traficou mais de seis toneladas de cocaína pura para a Europa durante um ano. Cerca de 820 policiais federais da operação cumprem 190 mandados de busca e apreensão, 120 mandados de prisão preventiva (sem prazo para terminar) e 7 mandados de prisão temporária (com prazo de 5 dias) nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.



Entre os alvos dos mandados de prisão, estão 28 funcionários do Porto de Santos, que facilitavam a entrada das drogas.





Estas quadrilhas agem com a maior naturalidade em enfiar as drogas nos containers, dentro dos Portos.



E o pior que os próprios funcionários são os facilitadores para os bandidos entrarem no Porto.

Até agente da P. Federal espiava para as quadrilhas.





Diversos Estados tem quadrilhas de traficantes, vindas da Colômbia e outros Países da A. Latina.







