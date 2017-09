Você está lendo um tópico

Lava Jato apura suspeita de compra de voto para o Rio como sede em 2016

5 Set 2017 - 20:46



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7076 | Itajaí - SC





Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, é obrigado a entregar o passaporte e está proibido de deixar o país. Empresário Arthur Cesar de Menezes tem mandado de prisão pedido pela Justiça Brasileira





MAIS INFO NA FONTE:





Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumpriram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar de um esquema de corrupção de compra de votos da eleição da cidade sede da Olimpíada de 2016 nesta terça-feira pela manhã. A operação, batizada de Unfair Play, é mais uma etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro.



Por volta das 6h, os agentes chegaram à casa de Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Rio 2016, para cumprir mandados de busca. Estão sendo realizadas buscas também na sede do COB. Nuzman foi intimado a depor nesta terça na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Ele precisou entregar o passaporte e também teve seus bens bloqueados.



5 Set 2017 - 21:08



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7076 | Itajaí - SC







Fonte:

















Nuzman não é flor que se cheire e merecia ser presoFonte: http://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-pan/co...ia-ser-preso.html

















