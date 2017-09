Estréias de setembro do canal Investigação Discovery

O canal Investigação Discovery programou para o mes de setembro estréia novas temporadas de suas séries

Quarta Feira dia 6/9 as 22h23 estréia a 2 Temporada série Sr Homicidio

Quarta Feira dia 13/9 as 23h11 estreia a nova série Autópsia de Famosos

Sabado dia 23/9 estréia a 2 Temporada estréia a 2 Temporada da série Vegas Cidade do Pecado

Sexta Feira dia 29/9 as 22h23 estréia a 8 Temporada da série Desaparecido

Com a Informação do canal Investigação Discovery