Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Anistia Internacional: ação policial que matou 10 suspeitos em São Paulo...

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 73 visitas.





Rafa! em 5 Set 2017 - 21:38



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2143 | São Paulo - SP

Anistia Internacional: ação policial que matou 10 suspeitos em São Paulo não foi 'um sucesso'



JC Online









A Anistia Internacional no Brasil utilizou as redes sociais para cobrar uma ação do Ministério Público no caso em que policiais entraram em confronto com 10 suspeitos no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e mataram todos após uma troca de tiros. De acordo com a instituição, é "fundamental que uma investigação imparcial e exaustiva seja feita imediatamente para identificar se houve ou não uso excessivo da força ou abusos por parte dos policiais envolvidos" na operação que "não deveria ser considerada 'um sucesso'".



A ação da Polícia Civil em São Paulo, que resultou em 10 pessoas mortas no fim da noite de domingo 03 de setembro, deve ser rigorosamente investigada. A polícia em São Paulo, assim como em outros estados brasileiros, tem um histórico de alta letalidade em suas operações e há inúmeros casos documentados de execuções extrajudiciais e uso excessivo ou desnecessário da força letal que resultam em mortes que poderiam e deveriam ter sido evitadas e que não aconteceram em um context...

https://www.facebook.com/anistiainternacionalbra.../1820598851318161



http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/bra...ucesso-305311.php JC OnlineA Anistia Internacional no Brasil utilizou as redes sociais para cobrar uma ação do Ministério Público no caso em que policiais entraram em confronto com 10 suspeitos no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, e mataram todos após uma troca de tiros. De acordo com a instituição, é "fundamental que uma investigação imparcial e exaustiva seja feita imediatamente para identificar se houve ou não uso excessivo da força ou abusos por parte dos policiais envolvidos" na operação que "não deveria ser considerada 'um sucesso'".A ação da Polícia Civil em São Paulo, que resultou em 10 pessoas mortas no fim da noite de domingo 03 de setembro, deve ser rigorosamente investigada. A polícia em São Paulo, assim como em outros estados brasileiros, tem um histórico de alta letalidade em suas operações e há inúmeros casos documentados de execuções extrajudiciais e uso excessivo ou desnecessário da força letal que resultam em mortes que poderiam e deveriam ter sido evitadas e que não aconteceram em um context...











Marcos R Salvi em 5 Set 2017 - 21:59



anos | Ago 2014 | Mensagens: 101 | Videira - SC

Como aqui no Brasil o povo adora passar a mao na cabeça de bandido, se isso fosse em qualquer pais serio alem de homenageados e condecorados esses policias receberiam promoção, parabens aos policiais.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído