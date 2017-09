The Gifted | Nova série dos X-Men chega ao Brasil em outubro

The Gifted, nova série ambientada no universo dos X-Men, será exibida no Brasil pelo canal Fox. A estreia por aqui acontece em 3 de outubro, um dia depois da chegada nos EUA. O programa será exibido às terças-feiras, 22h30.



The Gifted vai girar em torno de dois pais humanos, Reed (Stephen Moyer) e Caitlin Strucker (Amy Acker), que estão tentando proteger os filhos mutantes.



O elenco conta também com Natalie Alyn Lind como Lauren Stewart, Blair Redford como Sam, Jamie Chung como Blink, Emma Dumont como Polaris/Lorna Dane, Sean Teale como Eclipse/Marcos Diaz e Coby Bell como Jace Turner.

Link com a Informação:https://jovemnerd.com.br/nerdnews/the-gifted-nova-serie-dos-x-men-chega-ao-brasil-em-outubro/