Rede GLOBO vem com mais uma série reprisada. Acomodação?

Admirada pela seriedade e pela qualidade em toda a sua programação, parece que a Globo “perdeu a mão” nesta faixa de seriados, suas escolhas vem sendo equivocadas e sem critério algum, com grande número de reprises desnecessárias e sem sentido.



O revesamento que vinha sendo feito no início de ano, uma série/temporada inédita e uma reprise, não vem sendo feito mais.



Não vejo sentido em alguma de suas escolhas, como em reprisar a primeira teMporada de Escandalos, com apenas sete episódios, se não há o interesse em exibir as outras temporadas inéditas.



Com o notícia do fim do contrato da Warner com o SBT, e a aquisição deste pela Globo, fiz uma postagem criticando esta concentração dos grandes estúdios de Hollywood nas mãos da Rede Globo, recebi algumas críticas dizendo que agora as séries teriam uma exibição digna na tv aberta, bem ao estilo do “padrão de qualidade” Global, sem cortes, respeitando a ordem cronológica e por aí vai...



Mas o que faz a qualidade de qualquer empresa é justamente a concorrência, sem ela vem a acomodação e a opção pelo mais barato, pelo mais fácil.



Com as grandes séries fora das outras emissoras, como SBT, Record e a Band, e concentradas nas mãos da Rede Globo, sem concorrência, o que temos é isso.



Para a emissora é muito mais barato exibir estas reprises, como a Globo já percebeu que a sua audiência é praticamente a mesma do que com produtos inéditos, opta pela via mais em conta.



Os globistas que vão me perdoar, mas sem concorrência não tem qualidade e a forma com a qual a emissora vem exibindo suas séries comprovam isto.









Bem feito para a Warner, saiu do SBT para ter mais visibilidade, e agora está esquecida na Globo.

Alguém sabe qual foi a última serie e filme da Warner exibido na Globo?

















