Atriz Rogéria é homenageada no Canal Brasil

Neste sábado (9) o Canal Brasil relembra a atriz Rogéria , que morreu na última segunda-feira, dia 4, aos 74 anos. Às 19h30, entra no ar o filme " A Maldição do Sanpaku " (1992), de José Joffily, que conta com participação da atriz, e às 21h o canal exibe o episódio do " Noturnas ", em que Rogéria fala sobre sua ida a Paris e como sua vida e carreira mudaram desde então.



" A MALDIÇÃO DO SANPAKU " (1992)

Classificação: 16 anos

Direção: José Joffily

Sinopse: Em "A Maldição do Sanpaku", Gafanhoto (Roberto Bomtempo) é um malandro que tenta dar o golpe em uma perigosa quadrilha e acaba comprando a ira do chefe. Envolvidos na trama estão também o melhor amigo do rapaz e a sua bela e intrigante namorada, que traz nos olhos a marca da tragédia.



" NOTURNAS " (2017)

Classificação: 10 anos

Direção: Allan Ribeiro

Sinopse: Uma das primeiras atrizes travestis do Brasil, Rogéria fala sobre sua ida a Paris e como sua vida e carreira mudaram desde então.