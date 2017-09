Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

'Caso Sportflix': FOX propõe ação rápida contra pirataria

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 303 visitas.





Vcfaz em 6 Set 2017 - 9:10 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 24898 | Redação

FOX Sports Latin America emitiu comunicado onde expressa publicamente seu apoio ao processo de averiguação de pirataria do serviço Sportflix . A ação foi movida pelo governo mexicano por meio do IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial),



Segundo o comunicado emitido pela FOX, a investigação tem "o objetivo de prevenir possíveis crimes ou infrações que possam afetar seus direitos - sejam eles exclusivos ou compartilhados – em competições esportivas como a Copa CONMEBOL Libertadores Bridgestone, Liga dos Campeões da CONCACAF, Bundesliga, NFL, MLB, WWE, UFC, Premier Boxing Champions, NASCAR, Rally Dakar, Fórmula 1, Fórmula E, Serie TIM A Italiana e a UEFA Champions League".



O grupo finaliza dizendo ser "importante ressaltar que essas ações não só protegem os direitos de que o FOX Sports é o licenciador legítimo, mas também protegem os consumidores que fornecem informações pessoais e financeiras – cartões de crédito e outros meios de pagamento – próprios ou familiar aos sites de procedência e legalidade duvidosa, estando expostos aos riscos de ser uma vítima de roubos ou fraudes e extorsão". emitiu comunicado onde expressa publicamente seu apoio ao processo de averiguação de pirataria do serviço. A ação foi movida pelo governo mexicano por meio do IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), conforme o VCFAZ noticiou na última semana . O serviço, que sequer foi lançado, foi ventilado como uma "Netflix dos esportes".Segundo o comunicado emitido pela FOX, a investigação tem "o objetivo de prevenirou infrações que possam afetar seus direitos - sejam eles exclusivos ou compartilhados – em competições esportivas como a Copa CONMEBOL Libertadores Bridgestone, Liga dos Campeões da CONCACAF, Bundesliga, NFL, MLB, WWE, UFC, Premier Boxing Champions, NASCAR, Rally Dakar, Fórmula 1, Fórmula E, Serie TIM A Italiana e a UEFA Champions League".O grupo finaliza dizendo ser "importante ressaltar que essas ações não só protegem os direitos de que o FOX Sports é o licenciador legítimo, mas também protegem os consumidores que fornecem– cartões de crédito e outros meios de pagamento – próprios ou familiar aos sites de procedência e legalidade duvidosa, estando expostos aos riscos de ser uma vítima de roubos ou fraudes e extorsão".























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído