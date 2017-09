Janot faz denúncia contra quadrilhão do PT e inclui Lula e Dilma

Você está lendo um tópico

CRISPIM em 6 Set 2017 - 9:29



Itajaí - SC



Procuradoria-geral da República acusa ex-presidentes, cinco ex-ministros e um ex-tesoureiro do partido por formação de organização criminosa, que teria recebido R$ 1,5 bilhão de propinas do esquema Petrobrás; PMDB da Câmara e do Senado serão os próximos alvos.



Ricardo Brandt, Breno Pires, Rafael Moraes Moura, Beatriz Bulla, Luiz Vassallo e Fausto Macedo



05 Setembro 2017 | 20h14







Dilma e Lula em outubro de 2013. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO



O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou nesta terça-feira, 5, denúncia criminal contra políticos do PT por formação de uma organização criminosa para atuar no esquema de corrupção na Petrobrás. Entre os denunciados ao Supremo Tribunal Federal (STF) estão os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e cinco ex-ministros, por crimes praticados entre 2002 e 2016.



Documento





( http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-mac...IA-QUADRILHAO.pdf

Indiciados no Quadrilão do PT: LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA (LULA), DILMA VANA ROUSSEFF

(DILMA), ANTONIO PALOCCI FILHO (PALOCCI),

GUIDO MANTEGA (MANTEGA), GLEISI HELENA

HOFFMANN (GLEISI), PAULO BERNARDO SILVA

(PAULO BERNARDO), JOÃO VACCARI NETO (VACCARI)

Esta é a segunda denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra políticos no ramo de investigação conhecido como “quadrilhão” – que apurou a organização entre políticos e operadores para atuar na petrolífera. Na semana passada, Janot denunciou políticos do PP, que é hoje a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados.



elvis_paiva em 6 Set 2017 - 10:03



Taguatinga - DF

Golpe, cadê você meu filho?!!!





leco em 6 Set 2017 - 10:11



Curitibanos - SC

Notícia do PT vira frisson. Malas de dinheiro , gravaçoes em áudio e vídeo não tem repercussão .





elvis_paiva em 6 Set 2017 - 10:35



Taguatinga - DF

leco escreveu Notícia do PT vira frisson. Malas de dinheiro , gravaçoes em áudio e vídeo não tem repercussão .



A "mídia golpista" (sic) está repercutindo sim!



http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/acabou-a-contagem-r-51-milhoes-no-bunker-de-geddel/



http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fachin-homologa-delacao-de-lucio-funaro/ A "mídia golpista" (sic) está repercutindo sim!





leco em 6 Set 2017 - 10:58



Curitibanos - SC

Aqui no fórum...





elvis_paiva em 6 Set 2017 - 11:09



Taguatinga - DF

leco escreveu Aqui no fórum...



Se preocupe não. Aqui tem para todos os gostos...

















