SKY apresenta "Na Rota do Rock", um reality show musical sobre rodas

Em uma iniciativa inédita em sua história, a SKY criou um projeto de branded content 100% digital, em parceria com a Ampfy, que contará a história de quatro cantores independentes numa viagem rumo ao Rock in Rio .



O projeto faz parte de uma estratégia 100% mobile que conta ainda outros conteúdos, que anteciparão toda a atmosfera que a SKY vai transportar para a Cidade do Rock, e termina com uma cobertura nos perfis da operadora em todos os dias de festival.



Gravados durante uma viagem pelo litoral que começou na capital paulista e desembarcará no estande da operadora na Cidade do Rock, quatro artistas apaixonados por música viajam em um clássico motor home, inspirado e ambientado nas road trips da Rota 66. Em comum, a paixão pela música e o sonho de tocar no maior festival de música e entretenimento do mundo.



Com produção da La Casa de La Madre, o reality show terá seis episódios. O primeiro introduzirá os participantes e o projeto e nos quatro seguintes conheceremos melhor cada um dos cantores – Dani Vellocet, François Muleka, Jonavo e Paula Cavalciuk. Os filmes mostram as diferentes influências musicais de cada artista que são um reflexo do projeto criativo da SKY para o Rock in Rio, que faz uma homenagem à emblemática Rota 66, uma estrada que serviu de inspiração do jazz ao rock, transformando para sempre a história da música.