Oi registra queda no número de reclamações sobre serviços

A Oi foi a operadora que registrou a maior redução no número de reclamações na Anatel em todos os serviços (móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo), entre as grandes operadoras, no período de janeiro a julho, segundo levantamento que a agência reguladora acaba de divulgar.



Na comparação com o mesmo período de 2016, a queda registrada pela Oi na telefonia móvel foi de 22,4%; na fixa, as reclamações caíram 30,9%; no segmento de TV por assinatura, a redução chegou a 24,3%; e no segmento de banda larga fixa, as reclamações caíram 24,2%. O resultado é acompanhado do bom desempenho que a Oi vem apresentando também em outros indicadores de qualidade – no segundo trimestre, a companhia reduziu em 58% as entradas de processos nos Juizados Especiais Cíveis (JECs), e as reclamações nos Procons recuaram 21% .



Os resultados são fruto dos investimentos que a Oi vem fazendo na expansão e melhoria da qualidade de sua rede de telecomunicações. A companhia tem focado na modernização da rede, ampliando sua capacidade de transmissão de dados para atender ao aumento da demanda dos usuários e elevando a eficiência dos serviços. A Oi também tem investido na transformação digital do negócio para obter ganhos de eficiência e produtividade, além de melhorar a experiência do cliente com o lançamento de aplicativos móveis, bem como no uso de big data para uma abordagem mais individualizada com seus clientes.