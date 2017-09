Letícia é a garota símbolo do Teleton 20 anos

Letícia é diferente e extraordinária desde que nasceu. Ela ensina, transforma e é forte como uma super-heroína! Todo esse poder fez dela o Símbolo do Teleton 20 anos . Além de empoderada, a escolha desta guerreira para esta campanha ajuda a construir o futuro e mostrar que as próteses só a fazem ainda mais humana e que essas crianças podem ser heroínas de suas próprias histórias.



O Teleton 20 anos será exibido nos dias 27 e 28 de outubro na televisão e contará com uma transmissão exclusiva e simultânea nas mídias sociais (YouTube, Facebook e Twitter), comandada por influenciadores digitais.



A meta de arrecadação deste ano é R$ 28 milhões, que será destinada à manutenção das Unidades e do Hospital AACD. Em celebração aos 20 anos, o Teleton trará ainda momentos marcantes ao longo desse período, como menções à eterna madrinha, Hebe Camargo, e a outros momentos inesquecíveis. A nova música tema é “Trem Bala” de Ana Vilela, canção que é inspiração sobre vida, sonhos e companheirismo, gestos que são identificados diariamente nos corredores da Instituição.