Série mostra exemplos de superação nas periferias de grandes centros

Histórias de brasileiros que, apesar das dificuldades, conseguiram transformar seus sonhos em realidade. Esta é a temática da nova série Bravos! , que estreia amanhã, dia 7, às 23h, na TV Brasil . O primeiro episódio conta a trajetória do dançarino J.P. Black, morador do Complexo do Alemão.



A série documental Bravos! tem 13 episódios de 26 minutos e cada programa conta a história de um personagem. As gravações foram feitas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Fotografia, danças urbanas, poesia, boxe e halterofilismo são alguns dos universos apresentados e representados na série produzida pela TV Brasil.



Além de mostrar as dificuldades e as virtudes necessárias para a realização de seus projetos, a série retrata o encontro dos personagens com as artes e o esporte. A cooperação e solidariedade entre as diversas gerações de sonhadores/realizadores das periferias do país também estão presentes nas histórias retratadas em Bravos!



Os sete primeiros episódios de Bravos! estão disponíveis no site da TV Brasil e no Youtube desde terça-feira (dia 5) à noite. Foi a primeira vez que capítulos de uma série da emissora foram para a internet antes de estrear na telinha da tevê.