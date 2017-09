Esporte Interativo transmite ao vivo evento de lançamento da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, começa o pontapé inicial na Copa do Nordeste 2018 .



No Auditório do Sistema FIEMA, em São Luís no Maranhão, acontece o evento de lançamento e o sorteio da fase de grupos da competição. Representantes dos Clubes, das Federações, da CBF, patrocinadores, parceiros, jogadores e jornalistas marcarão presença.



O Esporte Interativo transmitirá ao vivo o sorteio e todos os detalhes do início da Lampions a partir das 20h.