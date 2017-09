MTV apresenta o especial Catfish pelo Mundo

Fãs de ‘ Catfish ’ vão se deliciar com esse especial que une a edição original dos EUA e a versão brasileira juntamente com um resumão das seis temporadas da versão americana. Durante esse período, foram quase 100 casos resolvidos pela dupla, Nev e Max e, neste especial, Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha são convidados para ajudar a resolver um grande caso no Texas (EUA). O especial vai ao ar dia 13 de setembro, quarta-feira, a partir das 22h, na MTV .



Nicole Riot é uma identidade de diversos perfis nas redes sociais. Há 9 anos, pessoas utilizam suas imagens e informações em perfis falsos na internet para se relacionar ou até enganar outras pessoas. Depois de tantos anos vivendo com isso, Nicole acaba tendo problemas em sua vida social e problemas com sua autoestima. E é claro que toda a ajuda será bem vinda! Ciro Sales e Ricardo A. Gadelha se unem a Nev e Max para desvendar esse caso.



Com forças em conjunto, as pistas começam a ficar mais quentes (mas não menos difíceis) e os investigadores chegam à cidade de Cleveland, em Ohio. Este é um dos maiores desafios do programa pela quantidade de pessoas envolvidas nos perfis falsos de Nicole. E depois de fatos surpreendentes e pessoas chave na investigação, será que eles conseguem devolver a identidade de Nicole Riot?



Durante o especial, rola também um resumão de tudo que aconteceu nas últimas temporadas de ‘ Catfish ’. E olha que nada foi esquecido: tem a história do documentário, estrelado e produzido por Nev, que deu origem ao programa, a explicação do termo ‘Catfish’ e quando ele entrou para o dicionário Webster. Max conta como conheceu Nev e como surgiu o convite para ser o “homem da câmera” e juntos relembram também quando Mark Walberg enganou ninguém menos do que Ana Hendrik, além de outros famosos inocentes.