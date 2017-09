Estreia de novo Masterchef deixa Band na vice-liderança

O primeiro episódio da nova temporada do MasterChef Profissionais atingiu 7 pontos de audiência nesta terça-feira. O programa deixou a Band na vice-liderança por 68 minutos e registrou 6 pontos de média e share de 10% no horário (22h43 à 00h53).



Os 16 participantes entraram pela primeira vez na cozinha mais famosa do Brasil, onde foram disputadas três provas, cada uma delas eliminando um competidor. Nas duas primeiras, Pedro e Edney tiveram os piores desempenhos e foram eliminados.



Na última e mais tensa das provas, os quatro piores cozinheiros das duas provas encararam um desafio que simulou o serviço de um restaurante. Comandados pelo chef Erick Jacquin, Bárbara, Ravi, Lubyanka e Guilherme precisaram servir dois menus completos para 30 convidados. Os jurados avaliaram o desempenho individual de cada cozinheiro e Bárbara acabou eliminada da competição.