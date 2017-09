NET e Claro anunciam sinal aberto dos canais Esporte Interativo

As operadoras NET e Claro HDTV trazem mais uma novidade para os fãs de esporte. Entre os dias 11 e 17 de setembro as operadoras abrem o sinal dos canais Esporte Interativo 1 e 2 para os clientes assistirem o maior campeonato de clubes do mundo: a Champions League.



Durante este período será possível acompanhar a estreia de Neymar com a camisa 10 do Paris Saint-Germain na competição europeia, contra os escoceses do Celtic. O PSG conta uma legião de craques brasileiros, como Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Lucas Moura, no dia 12 de setembro, às 15h45.



Outra grande disputa que acontece no mesmo dia e horário será entre o Barcelona, de Messi e companhia, contra os italianos da Juventus. O atual campeão do torneiro, Real Madrid, também joga sua primeira partida pela Champions League contra a equipe do Apoel, time da ilha de Chipre, no dia 13 de setembro, às 15h45.



O canal Esporte Interativo está disponível para todos os clientes NET e Claro HDTV com pacotes a partir do Mix HD e o Esporte Interativo 2 no Top HD e podem ser acessados nos canais 576 e 577.