FOX Premium e FOX estreiam a nova temporada de "1 Contra Todos"

Nesta terça, dia 05 de setembro, o FOX Premium e a FOX apresentaram à imprensa a nova temporada de “ 1 Contra Todos ” - uma das maiores produções originais Premium desenvolvidas pela FNG Latin America em parceria com a Conspiração, que estreia dia 11 de setembro, às 22h30, simultaneamente em ambos os canais. A nova temporada completa estará disponível no acesso Premium do APP da FOX logo após sua exibição linear.



Durante evento realizado no Cine Sala, em São Paulo, estiveram presentes os executivos da FOX Networks Group Brasil (FNG) Michel Piestun, Zico Goes, Sergio Domanico, assim como o diretor geral da série Breno Silveira e o diretor Daniel Lieff, os autores Thomas Stavros e Gustavo Lipsztein, além dos protagonistas Julio Andrade (Cadu) e Julia Ianina (Malu), e ainda Roberto Birindelli (Pepe), Thogun Teixeira (China), João Fernandes (Teo), Bernardo Alves (Carlinhos), Willean Reis (Zevio) e Brenda Sabryna (Liliana).



“ O grande sucesso da primeira temporada de “1 Contra Todos” transformou a criação da segunda num desafio gigante. E gigantes foram os esforços criativos que resultaram numa segunda temporada ainda mais instigante. A ideia de situar a nova trama no podre ambiente político de Brasília, trouxe atualidade à série. Todos nós vamos reconhecer personagens e situações muito semelhantes à realidade indigna que estamos presenciando no mundo político brasileiro ”, explica Zico Goes, VP de Desenvolvimento e Conteúdo da FOX Networks Group Brasil.



Nessa temporada, Cadu aparece já fora da prisão, e sentirá na pele a dificuldade que é encontrar trabalho sendo um ex-presidiário - preso injustamente por um delito que não cometeu. Neste contexto, ele acaba tendo a chance de se eleger deputado federal, iludindo-se com a possibilidde de limpar a política. Mas Cadu acaba manipulado por Pepe e se vê num caminho sem volta no mundo do crime.