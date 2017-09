Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Capa do jornal O Globo merece o Prêmio Nobel de manipulação da informação

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 55 visitas.





Paulo.es em 6 Set 2017 - 18:46



anos | Dez 2006 | Mensagens: 1241 | Vitória - ES

Capa do jornal O Globo merece o Prêmio Nobel de manipulação da informação







O jornal O Globo, do Rio de Janeiro e da família de Roberto Marinho, fez hoje, 6 de setembro de 2017, uma capa que merece o Prêmio Nobel de Manipulação. Veja ao lado.



Veja texto de Sérgio Amadeu:



A representação da farsa judicial midiática brasileira



Aécio Neves, liberado mesmo pego com gravações, contas não declaradas no exterior;

Senador Perrela, livre, leve e solto com contas ilegais, gravações incriminatórias e helicóptero apreendido com 450 kg de cocaína;



Temer, com provas documentais, vídeos e gravações que comprovam a corrupção;

Moro, arquivou processo do Banestado contra tucanos, grampeou ilegalmente a Presidência, com fortes suspeitas de sentenças seletivas e envolvimento de facilidades praticadas por esposa;



Gedel, assessor e amigo de Temer, pego com R$ 51 milhões em apartamento de sua propriedade;

Janot, articulador do golpe, se desentendeu com núcleo golpista que envolvia Aécio, a GLobo e Ministro do STF, tem estranhas relações com a JBS…



Dilma foi absolvida de todos os processos pelo TCU e de processos criminais com a concordância de procuradores do MPF…



Exatamente aí, Janot retoma a farsa e o factoide para chamar a direita neofascista e a imprensa para proteger os tucanos, Temer, os banqueiros corruptos (nem foram citados até agora) e sua tropa de entreguistas do patrimônio brasileiro.



Enquanto isso, Lula é processado por um apartamento que não é seu e um barquinho de lata…



Certo, você odeia Lula e o PT, as esquerdas, as cotas raciais, os direitos que teve que pagar para a sua empregada doméstica, você odeia pobres viajando de avião, etc, mas quando a Justiça é tão cínica e descabida, o Estado de Direito é destruído. Você pode a qualquer momento ser vítima de seu próprio ódio. Um juiz não está acima da lei. Como diria o corrupto que financiou o filme do Moro “a lei é para todos”… ou melhor, deveria ser.



Por fim, a Globo, a principal articuladora do golpe, dá novamente uma aula de manipulação e jornalismo marrom com a manchete que busca confundir as pessoas. Tentar ligar as malas de Geddel com a manchete contendo o factóide montado por Janot.



Até quando vamos aceitar esses neofascistas destruindo o Brasil? Até quando vamos aceitar os Marinho e os banqueiros dando as cartas e fazendo do Brasil o seu quintal?



http://cartacampinas.com.br/2017/09/capa-do-glo...ao-da-informacao/ O jornal O Globo, do Rio de Janeiro e da família de Roberto Marinho, fez hoje, 6 de setembro de 2017, uma capa que merece o Prêmio Nobel de Manipulação. Veja ao lado.Veja texto de Sérgio Amadeu:A representação da farsa judicial midiática brasileiraAécio Neves, liberado mesmo pego com gravações, contas não declaradas no exterior;Senador Perrela, livre, leve e solto com contas ilegais, gravações incriminatórias e helicóptero apreendido com 450 kg de cocaína;Temer, com provas documentais, vídeos e gravações que comprovam a corrupção;Moro, arquivou processo do Banestado contra tucanos, grampeou ilegalmente a Presidência, com fortes suspeitas de sentenças seletivas e envolvimento de facilidades praticadas por esposa;Gedel, assessor e amigo de Temer, pego com R$ 51 milhões em apartamento de sua propriedade;Janot, articulador do golpe, se desentendeu com núcleo golpista que envolvia Aécio, a GLobo e Ministro do STF, tem estranhas relações com a JBS…Dilma foi absolvida de todos os processos pelo TCU e de processos criminais com a concordância de procuradores do MPF…Exatamente aí, Janot retoma a farsa e o factoide para chamar a direita neofascista e a imprensa para proteger os tucanos, Temer, os banqueiros corruptos (nem foram citados até agora) e sua tropa de entreguistas do patrimônio brasileiro.Enquanto isso, Lula é processado por um apartamento que não é seu e um barquinho de lata…Certo, você odeia Lula e o PT, as esquerdas, as cotas raciais, os direitos que teve que pagar para a sua empregada doméstica, você odeia pobres viajando de avião, etc, mas quando a Justiça é tão cínica e descabida, o Estado de Direito é destruído. Você pode a qualquer momento ser vítima de seu próprio ódio. Um juiz não está acima da lei. Como diria o corrupto que financiou o filme do Moro “a lei é para todos”… ou melhor, deveria ser.Por fim, a Globo, a principal articuladora do golpe, dá novamente uma aula de manipulação e jornalismo marrom com a manchete que busca confundir as pessoas. Tentar ligar as malas de Geddel com a manchete contendo o factóide montado por Janot.Até quando vamos aceitar esses neofascistas destruindo o Brasil? Até quando vamos aceitar os Marinho e os banqueiros dando as cartas e fazendo do Brasil o seu quintal?











cros em 6 Set 2017 - 18:55



anos | Jun 2017 | Mensagens: 183 | Eldorado do Sul - RS



















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído