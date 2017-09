Você está lendo um tópico

Palocci diz a Moro que Lula recebeu R$ 4 milhões em espécie da Odebrecht

cros em 6 Set 2017 - 19:12



anos | Jun 2017 | Mensagens: 183 | Eldorado do Sul - RS





Continua aqui: O advogado de Antonio Palocci disse nesta quarta-feira (6) que, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro afirmou que o PT tinha uma espécie de "pacto de sangue" com a Odebrecht e que o combinado era o partido receber R$ 300 milhões. Segundo André Pontarolli, Palocci disse ainda que R$ 4 milhões foram dados em dinheiro para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Palocci também afirmou a Moro, segundo o advogado, que Lula sabia da compra de um terreno para o Instituto Lula e de um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo."Ficou absolutamente claro que esse assunto foi deliberadamente debatido com um colegiado de pessoas. (...) O ex-presidente Lula acompanhou cada passo dessa operação, que culminou com a compra desse imóvel", disse Pontarolli.Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Lula recebeu o terreno e o imóvel como vantagem indevida da Odebrecht.Neste processo, Palocci responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele já foi condenado em outra ação da Lava Jato e está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital paranaense.Continua aqui: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/advogado-...a-instituto.ghtml











cros em 6 Set 2017 - 19:13



anos | Jun 2017 | Mensagens: 183 | Eldorado do Sul - RS

Quem aguenta essa globo golpista??!

















