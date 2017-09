Intelsat 37e - Breve lançamento futuro posição 18.0ºW

Você está lendo um tópico

Estado: planejado

Posição: 18 ° W (18 ° W)

NORAD:

Número Cospar:

Operador: Intelsat

Data de lançamento: 30-Set-2017 (Estimado)

Local de lançamento: Centro de espaço da Guiana

Lançamento: Ariane 5 ECA

Lançamento Massa (kg): 6438

Massa seca (kg):

Fabricante: Boeing (Hughes)

Modelo (ônibus): BSS-702MP

Órbita: GEO

Vida útil prevista: 15+ anos.







Detalhes:

A banda C, a banda Ku e a capacidade da banda Ka para substituir a nave espacial Intelsat 901 atualmente operando nesse local. O satélite terá os seguintes feixes: faróis largos em banda C para cobrir África / Europa, África Central e América Latina; 4 feixes pontuais para cobrir a Europa, América do Norte, América do Sul e Ilhas Falkland e um raio Global com Cobertura Global 55 feixes pontuais de banda Ku para cobrir África, Europa, Oriente Médio, América do Sul, América do Norte e Ásia; Amplo feixe para a Europa, Oriente Médio e Ásia; Argélia Feixe em forma e feixe de ponto orientável; Steerable Ka-band Spot beam



Interrupção da contagem regressiva VA239: resultados da análise preliminar



6 de setembro de 2017 - Logo após a ignição do motor Vulcain do estágio principal da Ariane 5, o computador de bordo detectou uma anomalia que afeta equipamentos elétricos em um dos dois impulsores de propulsão sólida (EAP). Esta anomalia levou a uma interrupção da sequência de desligamento automático.



Esta interrupção é perfeitamente compatível com nossos procedimentos que autorizam um lançamento somente se 100% do equipamento do lançador estiver totalmente operacional. Esta regra garante a confiabilidade e robustez do nosso sistema de lançamento.



Uma análise começou imediatamente após a interrupção da contagem decrescente. Continuará a identificar a causa da anomalia e determinará as medidas a serem tomadas a fim de retomar as operações de lançamento o mais rápido possível.



À medida que a análise estiver em andamento, o Ariane 5 será transferido para o Edifício da Assembléia Final (BAF) na quinta-feira, 7 de setembro, uma vez que os tanques tenham sido purgados. Os dois satélites, Intelsat 37e e BSAT-4a, estão seguros sob o carenagem no alto do lançador.



Assim que a análise da anomalia for concluída, a Arianespace anunciará uma nova data de lançamento. O objetivo é lançar no final de setembro de 2017.



