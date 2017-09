Você está lendo um tópico

Após ameaça de morte, Faustão teme fuga de jurados da ‘Dança dos Famosos’

6 Set 2017



Mais mimimi



Por Keila Jimenez



Eu não disse que julgar famosos nesses shows de talentos eram um enrosco só?



A atriz Carolina Kasting se meteu em uma grande confusão ao aceitar ser jurada da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão" do dia 27. Tudo porque ela deu nota '9', veja bem, '9', para a atriz Mariana Xavier na competição.



Além de ser acusada de 'gordofobia', Carolina passou a ser detonada nas redes sociais e recebeu até ameaças de morte. Isso mesmo. A atriz está estudando acionar a polícia para tentar identificar os autores das ameaças.



Segundo Carolina, a intenção dela não era prejudicar a participante. "Acho 9 uma nota excelente", disse a atriz.



Mariana ficou chateada com a nota, chegou a reclamar, mas não aceitou o ódio dos internautas contra a jurada.



"Quando a gente passa a apelar para o xingamento nós perdemos a razão", ressaltou Mariana nas redes sociais.



O episódio só atrapalha o julgamento de uma competição divertida e que conquistou o público ao longo de suas edições. Quem terá coragem de enfrentar fãs vorazes e virar alvo de haters insaciáveis somente por falar a verdade em um quadro de entretenimento?



Qual celebridade em sã consciência vai querer ser vitrine da vez nas redes sociais? Causar indisposição com os competidores famosos, colegas de profissão? Pior ainda: quem vai querer arrumar confusão com uma legião de fãs tomados pela raiva?



Fausto Silva está incomodado com a situação. O apresentador se empenha pessoalmente para ter bons nomes no programa. Convida amigos, jornalistas, cantores, modelos, atores que ele gosta. Faustão não quer que as pessoas fujam do júri da "Dança dos Famosos", nem que temam falar a verdade como jurados do quadro.



Mas já dá para esperar a volta dos festivais de notas '10', não?



