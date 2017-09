Vivo inaugura rede de fibra ótica em cidades na Bahia, Espírito Santo e São Paulo

Com investimento total de R$ 39,8 milhões, a operadora de multisserviços Vivo inaugura em mais três cidades do Brasil uma rede 100% fibra de última geração. A operação da empresa atenderá as cidades de Itabuna (BA), Guarapari (ES) e Botucatu (SP), com cobertura para aproximadamente 76,5 mil domicílios e 39 mil empresas.



Com esses lançamentos, a Vivo passa a contar com FTTH (Fiber-to-the-Home) em 49 cidades no Estado de São Paulo e um total de 105 municípios em todo o país. A rede que leva a fibra até a residência do cliente ou empresa permite grande volume de transmissão e recebimento de dados.



Com isso, a banda larga de ultra velocidade da Vivo proporciona uma excelente experiência ao usuário para navegar em alta velocidade, jogar online, ver vídeos em alta resolução, trocar documentos/arquivos e usar aplicativos que exigem muita banda e mais estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.