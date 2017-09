"O quatrilho" ganha primeira exibição em alta definição na TV paga

O Canal Brasil exibe nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 22h, o longa brasileiro " O Quatrilho ". Esta é a primeira vez que a produção será exibido em alta definição na TV paga.



Indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro, o filme dirigido por Bruno Barreto traz Gloria Pires, Patricia Pillar, Bruno Campos e Alexandre Paternost no elenco, que conta a histórias de dois casais que se cruzam numa pequena cidade do sul do país.



Baseado no romance homônimo de José Clemente Pozenado, o longa-metragem de Bruno Barreto foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1996. No elenco, Glória Pires, Patrícia Pillar, Bruno Campos, Alexandre Paternost, Gianfrancesco Guarnieri, Cecil Thiré, Cláudio Mamberti e José Lewgoy. A trilha sonora de Caetano Veloso foi premiada no Festival de Havana (Cuba) de 1995, que também concedeu ao filme os troféus de melhor atriz (Glória Pires) e direção de arte.