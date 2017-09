Na carona do Rock in Rio, canais HBO MAX apresentam especial com muito "rock"

O mês de setembro promete muita música, shows e, claro, diversão. O Brasil receberá grandes bandas e astros do rock nacional e internacional e, para aquecer os motores, a HBO preparou uma programação especial para quem é fã de rock’n’roll.



O especial começa nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, às 9h, com a exibição de " Quase famosos " no canal MAX . O sonho de qualquer adolescente apaixonado por rock é viver a mesma jornada de William Miler (Patrick Fugit). Nos anos 70, o jovem é convidado pela revista Rolling Stone para acompanhar a turnê da banda Stillwater. Sua mentora nesse universo musical é ninguém menos do que a groupie, Penny Lane, interpretada pela atriz Kate Hudson – indicada ao Oscar® de Atriz Coadjuvante.



Já no dia 15 de setembro, às 19h15, o público confere o longa " Ricki and the Flash: De Volta Para Casa ", no canal MAX Up . Meryl Streep interpreta Ricki, uma roqueira sessentona que deixou sua família em Indiana para se transformar em uma estrela da música na Califórnia. Pete (Kevin Kline), seu ex-marido é um típico americano conservador, mas esconde maconha no congelador. Quando a filha do casal atravessa um duro processo de divórcio, Ricki volta para casa e o reencontro com os filhos não será tarefa fácil. O filme conta também com o grande nome do rock Rick Springfield no elenco.



" Velvet Goldmine " é o destaque do dia 24 de setembro, às 11h20, no canal HBO Signature . Apesar de o estilo glam rock trazer muito brilho, maquiagem e interpretações para a música, nem tudo são flores. Nos anos 70, o astro Brian Slade (Jonathan Rhys-Meyers) foi assassinado durante um show. Incapaz de lidar com a fama, o cantor forja sua própria morte e agora, uma década depois, um jornalista inglês (Christian Bale) volta ao passado para investigar a vida de Slade.



Fechando o especial está o longa " Tenacious D – Uma Dupla Infernal " que será exibido no dia 26 de setembro, às 15h55, no canal MAX Up . Na comédia, Jack Black e Kyle Gass são os líderes da banda Tenacious D. O grupo se apresentou uma vez em Los Angeles e cantou sua única música. Desde então, eles se autoproclamaram a melhor banda do mundo e estão decididos a alcançar o estrelato.