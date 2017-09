SBT RS participa da maior festividade da Revolução Farroupilha

O Piquete SBT RS Grito do Quero – Quero , no Parque Harmonia, abriu suas portas na última segunda, dia 04 de setembro. E o SBT RS , em mais um ano de evento, oferece uma programação especial durante todo o Acampamento Farroupilha, que é considerada maior festividade da Revolução Farroupilha e tem abertura oficial nesta quinta-feira (07), com a chegada da Chama Crioula.



Na edição desse ano, a casa de 187 metros quadrados recebe músicos de quinta a domingo para animar o público visitante do local. “ O Piquete tem música, bate papo, além de muito churrasco para aproveitar o período mais importante do nosso estado ", afirma o patrão do piquete Lídio Carvalho. E ainda, no dia 17 de setembro, o Piquete SBT RS Grito do Quero – Quero recebe a Chama Crioula, principal símbolo dos festejos e celebração à cultura tradicionalista.



Mais de 1 milhão de pessoas passam pelo evento durante a semana mais importante para o Rio Grande do Sul. “ Teremos muitos eventos acontecendo na casa, além de entradas ao vivo com o Jornalismo na programação da emissora e gravações dos programas Anonymus Gourmet e Masbah! ”, comenta o diretor regional Luis Cruz. E ainda, a presença do elenco e apresentadores do SBT RS: Marcelo Coelho, Edieni Ferigollo, Débora de Oliveira, Ricardo Vidarte, Anonymus Gourmet e Capu.



O Piquete SBT RS Grito do Quero – Quero está aberto todos os dias, das 10h até meia noite, com encerramento marcado para o dia 20 de setembro.