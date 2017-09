Você está lendo um tópico

Público pede intervenção militar durante desfile de Sete de Setembro no Rio

7 Set 2017



Público pede intervenção militar durante desfile de Sete de Setembro no Centro do Rio



Com vaias ao prefeito Marcelo Crivella e aplausos ao deputado federal Flávio Bolsonaro em sua abertura, o desfile em homenagem aos 195 anos da Independência do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, começou por volta das 9h. Entre o público que acompanha o evento, é possível ver diversos cartazes que pedem intervenção militar e "faxina geral". Uma faixa pendurada na Avenida Presidente Vargas agradece ainda aos militares "por ajudarem a construir um Rio mais pacífico".



A Atleta Poliana Okimotto chegou com o fogo símbolo da Pátria, e coube ao diretor de operações da liga de defesa nacional, Sidney Monteiro, acender a pira que fica em frente ao Palácio Duque de Caxias, no Centro do Rio.



De acordo com as Forças Armadas, o desfile tem por objetivo estimular o patriotismo entre os cidadãos. Participam, também, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, ex-combatentes dá Força Expedicionário Brasileira e alunos de escolas militares e municipais.



