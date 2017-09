Você está lendo um tópico

Televisão

the mentalist no tnt séries

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 2 respostas e 72 visitas.





luiz antonio 20 em 7 Set 2017 - 16:27



anos | Set 2012 | Mensagens: 139 | Lagoa Dourada - MG

o fórum poderia entrar em contato com a a acessória de imprensa da tnt para esclarecer por que o tnt séries só exibe as 3 primeiras temporadas série .











Ricardo em 7 Set 2017 - 17:29 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5728 | Monterrey - México

luiz antonio 20 , vou checar.





luiz antonio 20 em 7 Set 2017 - 17:46



anos | Set 2012 | Mensagens: 139 | Lagoa Dourada - MG

obrigado ricardo .

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído