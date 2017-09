OPINIÃO DOS COLEGAS DO FÓRUM

Você está lendo um tópico

fefe1 em 7 Set 2017 - 21:29



anos | Fev 2008 | Mensagens: 222 | Sapucaia do Sul - RS

Ola amigos, a net tv por assinatura da minha região, esta me oferecendo uma oferta por 12 meses, pacote hd total mais telecines, portabilidade do telefone fixo, e internet de 15 mega, por 169,90 reais.

Sou assinante da oitv, e pago 165,90, hd total mais telecines, e telefone fixo e internet, eu tinha GVT que passou a ser vivo, pago 128,00 aproximadamente telefone ilimitado de fixo de qual quer operado.o que os colegas do fórum acham.Obrigado.











J.B.F.LIMA em 7 Set 2017 - 22:03



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1858 | Barreiras - BA

Esse pacote da NET e também da sua Oitv está barato!

Aqui eu pago R$ 182,15 pelo Oi Conta Total com 1 celular + fixo + velox 5 megas, o que acho caro já que não tem tv por assinatura no meu pacote. Vou estudar a possibilidade de cancelamento.





Knight em 7 Set 2017 - 22:45



anos | Out 2015 | Mensagens: 280 | Osasco - SP

Tá ótimo!!! Desde o inicio de 2015 eu pago 210,00 na Net hd total que grava com canais internacionais, 15m de internet wifi e 1 ponto adicional.

















